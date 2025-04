Książę Louis skończył roczek! Mały książę przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku w Londynie. Jest najmłodszym dzieckiem książęcej pary z Cambrigde, księżnej Kate i księcia Williama. Z okazji urodzin księcia na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiły się najnowsze fotografie małego jubilata.

Pierwsze urodziny księcia Louisa

W internecie pokazano 3 nowe zdjęcia księcia Louisa. Przedstawiają uśmiechniętego chłopca w ogrodzie rodzinnego domu w Norfolk. Z opisu dowiadujemy się również, że powstały one w tym miesiącu. Ich autorką - już zwyczajowo - jest księżna Kate.

Książę Louis jest trzecim - i jak do tej pory najmłodszym - dzieckiem księżnej Kate i księcia Williama. Jest 5. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Wyprzedzają go kolejno: dziadek książę Karol, ojciec książę William, brat książę George i siostra księżniczka Charlotte.

Wróżba na roczek dziecka - na czym polega?

Co w przyszłości czeka księcia Louisa? Jest małe prawdopodobieństwo, że zasiądzie na brytyjskim tronie. Z pewnością jednak odbierze stosowną edukację, która przygotuje go na taką ewentualność.

Jednak zanim to nastąpi, książę Louis cieszy się beztroskim dzieciństwem. Do czasu narodzin dziecka księżnej Meghan i księcia Harry'ego - które prawdopodobnie nastąpią lada dzień - jest najmłodszym potomkiem brytyjskiej monarchii.

Sprawdź, jak zmieniał się książę Louis! Na następnych stronach znajdziesz również ciekawostki o synu Kate i Williama.

