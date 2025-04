Ukończenie przez dziecko pierwszego roku życia to szczególna okazja w każdej rodzinie. Najbliżsi spotykają się na przyjęciu, by świętować pierwsze urodziny malucha i życzyć mu wszystkiego najlepszego na przyszłość. To również momenty, by zorganizować popularną zabawę, która ma być rodzajem wróżby dla małego jubilata.

Wróżba na roczek dziecka - jak ją zrobić?

Wróżba na roczek dziecka to tradycja, która od dawna jest kultywowana w Polsce. Jedni traktują ją bardzo poważnie, a inni - z przymrużeniem oka. Zabawa ma pokazać, co czeka dziecko w przyszłości. Polega ona na rozłożeniu przed brzdącem różnych przedmiotów. Każdy z nich symbolizuje inny zawód. Dowiedz się, na czym dokładnie polega wróżba na roczek dziecka. Jakich przedmiotów należy do niej użyć? Obejrzyj materiał wideo!

