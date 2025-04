Poród księżnej Meghan zbliża się wielkimi krokami. Termin nie został podany do publicznej wiadomości. Jednak mówi się, że dziecko przyjdzie na świat jeszcze kwietniu. Rozczarują się wszyscy, którzy oczekują prezentacji royal baby tuż po narodzinach. Książęca para z Sussex podjęła zaskakującą decyzję w tej sprawie.

Księżna Meghan i książę Harry nie pokażą dziecka po narodzinach

Księżna Meghan już kilka tygodni temu wycofała się z życia publicznego. 37-letnia żona księcia Harry'ego postanowiła poświęcić się przygotowaniom do porodu. Przyszli rodzice zadecydowali, że - w przeciwieństwie do księżnej Kate i księcia Williama - nie pokażą potomka tuż po porodzie. Pałac wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie.

- Książę i księżna Sussex są bardzo wdzięczni za życzliwość, którą otrzymali od ludzi z Wielkiej Brytanii i całego świata, w związku z oczekiwaniem na dziecko. Książę i księżna podjęli osobistą decyzję, by wszelkie informacje związane z porodem pozostały w sferze prywatnej. Książę i księżna nie mogą się doczekać przekazania ekscytującej nowiny o narodzinach dziecka, tuż po tym jak będą mieli okazję świętować prywatnie jako nowa rodzina - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że informacja o narodzinach dziecka księżnej Meghan i księcia Harry'ego nie zostanie podana do publicznej wiadomości natychmiast. Mówi się, że możemy ją poznać dopiero kilka dni później.

Tym samym księżna Meghan zdecydowała się na złamanie tradycji, którą kultywowały m.in. księżna Kate i księżna Diana po narodzinach dzieci. Rok temu, po przyjściu na świat księcia Louisa, księżna Kate spotkała się z krytyką ze strony kobiet. Świeżo upieczona mama pojawiła się w drzwiach szpitala kilkanaście godzin po rozwiązaniu. Wówczas zarzucono jej m.in. kreowanie nierzeczywistego wizerunku tuż po porodzie.

Księżna Meghan odda hołd Dianie po urodzeniu royal baby?

Warto zaznaczyć, że potomek książęcej pary z Sussex będzie 7. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Daje mu to marne szanse, by kiedykolwiek stał królem lub królową. Dzięki temu Meghan i Harry mogą pozwolić sobie na bardziej swobodne podejście do sztywnych zasad protokołu.

Ponadto księżna Meghan - zanim została żoną księcia Harry'ego - słynęła z feministycznych poglądów. Wspierała i nadal wspiera kobiety. Niewykluczone, że decyzja przyszłej mamy jest podyktowana jej osobistymi przekonaniami.

Co więcej, brytyjskie media sugerują, że księżna Meghan nie urodzi w luksusowej klinice Lindo, gdzie na świat przychodziły kolejni potomkowie monarchii. Mówi się, że może wybrać skromniejszy Frimley Park Hospital w Surrey, a nawet, że... księżna zdecydowała się na poród domowy. Oficjalnie nie ma żadnych informacji na ten temat.

Czekamy na radosną nowinę! Wiadomość prawdopodobnie pojawi się na profilu Meghan i Harry'ego na Instagramie.

