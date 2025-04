Jak książę George może mówić do swojej prababci? Prawnuczek królowej może liczyć na specjalne traktowanie i "chody". Jako dwulatek zwracał się do niej "buniu", a teraz?

Reklama

Książę Harry wreszcie się ustatkuje? Poznaj jego wybrankę

Książę George zwraca się do królowej Elżbiety II w uroczy sposób

Media obiegła informacja o tym, że królowa Elżbieta II uzyskała specjalny "tytuł" od księcia George'a. "Mirror" dotarł do tych informacji jako pierwszy w 2015 roku i upublicznili "bunię". Nawet książę Harry i książę William nazywają królową najzwyczajniej w świecie - babcią, choć są dorosłymi poddanymi królowej Elżbiety II.

Jak zwraca się do prababci syn Kate i Williama? Od razu mówimy, że "Wasza wysokość" i "babciu" nie wchodzą w grę.

Lewandowscy wydali oświadczenie w sprawie darowizny 100 tysięcy złotych na rzecz chorego Antosia, który nie istnieje

W jednym z wywiadów księżna Kate zdradziła, że pierworodny syn pary nazywa królową "Gan-Gan" - prawdopodobnie jest to uproszczenie zwrotu great-grandmother (prababcia), który to nie jest najprostszy w wymowie, zwłaszcza dla czterolatka.

Podobną sytuację opisał "Daily Mail", kiedy to do sieci przedostała się anegdotka o tym, jak do królowej Elżbiety II zwracał się mały książę William. Dziennik opisał sytuację, kiedy to mały William przewrócił się i zaczął głośno wołać "Gary! Gary!". Gdy jeden ze świadków wydarzenia zapytał, kim jest Gary, królowa wówczas ponoć odpowiedzieć "Gary to ja. Nie nauczył się jeszcze wymawiać granny (babcia)".

Okazuje się, że niewiele wiemy o tym, co dzieje się w kuluarach pałacu. Dobrze wiedzieć, że choć monarchia kojarzy się ze skostniałym systemem i etykietą, której przecież wiernie strzeże królowa, to stawia na naturalne i rodzinne więzi, bez zbędnego usztywniania relacji.

Książę William i księżna Kate pojawią się z dziećmi w Polsce w połowie lipca - ciekawe, jak książę George zwróci się do naszej pary prezydenckiej!

Reklama

Plan wizyty księcia Williama i księżnej Kate