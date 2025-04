Małgorzata Kożuchowska jest spełnioną mamą 6-letnie Jasia, który jest jedynakiem i jej prawdziwym sukcesem - niewiele brakowało, a aktorka nie mogłaby zostać mamą. Opowiedziała o tym w wywiadzie, który ukazał się na blogu Anny Lewandowskiej

Aktorska kariera skutecznie opóźniła decyzję o dziecku. Kożuchowska szczerze wyznała, że czekała na moment, by poczuć chęć zostania mamą, a ten... przyszedł po 40-tce. Była u szczytu swojej kariery, ale coś podpowiadało jej, że być może to ostatni dzwonek na spełnienie tego marzenia - sama pochodzi z wielodzietnej, gwarnej rodziny i od zawsze tak wyobrażała sobie swoja.

Bardzo intensywnie wtedy pracowałam i byłam zaangażowana w długoterminowe projekty. Czekałam na taki moment w swoim życiu, kiedy będę mogła sama przed sobą uczciwie stwierdzić: Chcę mieć dziecko, chcę być mamą. Teraz. I taki moment przyszedł , a wtedy byłam już po 40-stce. Na początku nie było łatwo. Szybko zrozumiałam, że jeśli ma się to wydarzyć, to muszę poświęcić się temu w 100%. I że czasu mam coraz mniej...

Pragnienie posiadania dziecka było na tyle silne, że musiała zrezygnować z planów teatralnych, wybrać między karierą, a szansą na utrzymanie zdrowej ciąży. Przez pierwszy trymestr aktorka musiała odpoczywać i leżeć, nie narażać się na stres i wysiłek.