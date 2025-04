Koncert Beyonce i Jay'a-Z odbył się wczoraj w Warszawie na Stadionie Narodowym PGE. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Bilety na występ pary wyprzedały się w zatrważającym tempie.

Artystka przyleciała do Polski w zwiewnym stroju od Zimmermana, który zdecydowanie był za lekki i skąpy w porównaniu do temperatury w Warszawie. Beyonce najwyraźniej zmarzła, tuż po wyjściu z samolotu.

Wokalistka i raper zagrali w ramach swojej światowej trasy koncertowej On The Run II. Beyonce już wcześniej pojawiła się w Polsce na koncercie Orange Warsaw Festiwal, natomiast dla jej męża to była pierwsza wizyta w naszym kraju.

Oczywiście nie obyło się bez drobnych atrakcji i wpadek. Podczas ostatniego utworu śpiewanego przez wokalistkę, scena, na której występowała miała awarię i nie mogła być bezpiecznie opuszczona. Beyonce musiała zejść po drabinie! I to w iście gwiazdorskim stylu!

Mimo drobnych problemów, fani są zachwyceni koncertem, chwaląc nie tylko walory wokalne Beyonce, ale również jej kreacje!

Zaintrygowana? Zobacz, jak wyglądała Beyonce na koncercie w Warszawie!

