"Być jak Beyonce" to marzenie wielu amerykańskich dziewczynek. Okazuje się, że także ich mam - Diana Alvarez, mama 5-letniej Kylie, zainwestowała w strój oraz dodatki na Halloween. Dziewczynka przebrała się za Beyonce i - co tu dużo mówić - zrobiła furorę, bo wyglądała jak mała kopia artystki. Na jednym zdjęciu się nie skończyło, "serduszkowych" polubień tylko przybywa. I ma swój hashtag #KylieRaeBrooks. Gratulujemy (?).

Reklama

Beyonce pojawiła się na gali z matkami zastrzelonych Afroamerykanów

Przebierz się za celebrytkę

Bycie gwiazdą Instagrama to pożądany towar. Jeśli cię tam nie ma, być może omija cię więcej, niż myślisz (tu odsyłam do komentarza: Bez Instagrama nie istniejesz, zrozum to wreszcie). Amerykański halloweenowy zwyczaj opanował Instagram w ostatnich dniach. Ci, którzy wyłapali najciekawsze kostiumy, mogą przybić sobie piątkę. Ale ci, którzy są ich autorami, teraz spijają śmietankę. Diana Alvarez jest z pewnością dumna ze swojej córki, którą przebrała za... Beyonce.

Kylie ma zaledwie 5 lat (!) i stała się gwiazdą sieci. Fotografia przedstawia dziewczynkę w sukience podobnej do tej, którą ma na sobie Beyonce w teledysku "Hold Up". Ale na jednej fotce się nie skończyło. Mama dziewczynki poszła za ciosem i postanowiła publikować kolejne fotografie dziecka przebranego za gwiazdę - skopiowała look z płyty "Lemoande", klipu "Love Drought".

Założymy się, że Kylie miała mnóstwo zabawy przy realizacji sesji, jednak pamiętajmy, ze w Internecie nic nie ginie... Przykładem jest chociażby to, że my piszemy o dziewczynce. Oby nie stała się ofiarą nieprzychylnych memów, żartów, nieprzemyślanych decyzji swojej mamy.

Reklama

Na Uniwersytecie powstał nowy kierunek studiów. "Czarne kobiety, Beyoncé i kultura popularna"