Bilety na polski koncert tego gorącego duetu rozeszły się jak świeże bułeczki. Beyoncé i Jay-Z wystąpią w ramach trasy koncertowej „On The Run II”, promującej ich wspólną płytę „Everything is Love”. Zorganizowanie koncertu dla gwiazd takiego formatu to nie lada wyzwanie. Beyoncé ma różne zachcianki. Zobacz, co organizatorzy muszą jej zapewnić!

Zagraniczne media donoszą, że gwiazda ma sporo dziwnych zachcianek, a spełnienie ich wszystkich to z pewnością wyzwanie dla organizatorów koncertu. I tak mówi się, że Beyoncé wymaga, by wszystkie osoby z nią współpracujące miały na sobie ubrania wykonane w 100% z bawełny. Garderoba gwiazdy ma być odpowiednio przygotowana na czas występu – świeżo pomalowana na biało. Ważne są też zasłony – muszą być białe – i dobrze, żeby sofy były skórzane. Podobno Beyoncé ma też specjalne wymagania dotyczące jej toalety – deski klozetowe muszą być dla niej wymienione, a papier toaletowy koniecznie czerwony.

To nie koniec zachcianek. Jest przecież jeszcze kwestia jedzenia i picia przed i po koncercie. Wokalistka pije wodę przez tytanowe słomki, które gwarantują idealną temperaturę płynu. Jak przekąski, to rzecz jasna tylko ekologiczne (przecież nie żadne chipsy i paluszki!). I muszą być podane na szklanych paterach.

Taka gwiazda jak Beyoncé musi dbać o swój głos – jej patent to chłodzenie gardła po występie. Diwa używa do tego kostek lodu. Ale nie zwykłych, tylko ręcznie rzeźbionych.

Jay-Z nie jest gorszy od żony – podobno musi mieć zapas masła orzechowego i dżemu z winogron, a jego garderoba najlepiej, żeby składała się z siedmiu oddzielnych pokoi.

Dziwne? Może, ale kto gwiazdom zabroni! ;-)

