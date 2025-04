„Rolnik szuka żony” po raz kolejny zagościł na ekranach naszych telewizorów. We wrześniu flagowe show TVP ruszyło z 7. już edycją opowiadającą o rolnikach i rolniczkach z całej Polski, którzy szukają miłości i swojej drugiej połówki. Który z uczestników nowego sezonu programu najbardziej przypadł do gustu widzom? Serca internautek skradł... Maciej.

Maciej z 7. edycji „Rolnik szuka żony”

Po emisji dwóch odcinków w komentarzach na Instagramowym profilu posypały się komentarze w stronę 31-letniego Macieja z Wielkopolski. Kobiety jednogłośnie uważają, że to „najfajniejszy chłopak” i „faworyt tej edycji”.

Kim jest ulubieniec widzów? Maciej prowadzi razem z tatą 60-hektarowe gospodarstwo, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. 31-latek stawia na rozwój i edukację. Ma tytuł doktora rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.

Maciej otrzymał dziesiątki listów od zainteresowanych nim kobiet, jednak tylko jeden z nich zrobił na nim naprawdę ogromne wrażenie. Jego nadawcą jest 27-letnia nauczycielka ze Złotowa, Monika. To właśnie do niej Maciej zdecydował się zadzwonić i zaprosić ją telefonicznie do kolejnego etapu.

31-latek wywołał poruszenie wśród wszystkich zaproszonych przez siebie kobiet. Kiedy przyszedł się z nimi przywitać, dało się zauważyć zadowolenie pań.

Jaki opalony! Jakby wrócił z Karaibów! 10 na 10 – komentowały

Uczestniczki programu są zdania, że Maciej jest bardzo szarmancki, skromny i wykształcony. Mimo dużego zainteresowania, to właśnie między Maciejem i Moniką zaiskrzyło najbardziej.

