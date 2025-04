Największe marki już dbają o to, by mała Klara Lewandowska reklamowała ich produkty. A to wózek, a to body, a to... strój do ćwiczeń dla dziecka? Anna Lewandowska pochwaliła się prezentami od marek, fani zaskoczeni.

Reklama

Niektórzy im zazdroszczą, inni stawiają za wzór. Kasia Bosacka krytykuje za występ w reklamach, Karolina Korwin-Piotrowska wychwala za umiejętność sprzedaży wizerunku. A co na to Lewandowscy? Jeśli chcą, to wrzucą dany produkt na Instastory, a fani aż zacierają ręce: co to za model wózka, ile kosztuje, który to z kolei? W galerii zobaczycie ich „nowe nabytki”. A tymczasem najwięcej szumu wywołało body marki Nike i czapeczka.

Natalia Siwiec urodziła córeczkę. Wszystkich intryguje imię małej - jest niespotykane!

Strój sportowy Klary Lewandowskiej?

Trenerkę, która ma podpisany kontrakt z firmą, pochwaliła się nowym, malutkim strojem sportowym dla swojej córki! Fani zastanawiają się, czy to oznacza, że już niebawem dziecko zacznie być angażowane w aktywności fizyczne. Przesadom nie ma końca, ale samo ubranko jest niebywale rozczulające. Zobaczcie zdjęcia!

Reklama

Ta sukienka podbiła Instagram w błyskawicznym tempie. Jest zdobiona kwiatowym motywem i kupicie ją w Zarze!