Odkąd na świat przyszła Klara Lewandowska, media skoncentrowane są tylko na rodzinie Lewandowskich. Dziennikarze i inne gwiazdy są pytane o opinie na temat polskiego royal baby i całego szumu wokół Anny i Roberta Lewandowskich. Co ma do powiedzenia Karolina Korwin-Piotrowska?

Dziennikarka jest znana z ciętego języka i bezkompromisowej szczerości. Na koncie ma kilka konfliktów medialnych, ale tym razem nie rzuca rękawicy w kierunku celebrytów, a wręcz przeciwnie - wychwala i ceni. Co powiedziała o Annie i Robercie Lewandowskich w wywiadzie dla Party.pl?

Karolina Korwin-Piotrowska o Lewandowskich

- To jest świetna PR-owo para, ja uważam że o nich się powinno napisać książkę, jak się sprzedawać w kulturalny sposób, bo z ich pozycją trudno się nie sprzedawać. To są ikony, szczególnie Robert. więc to, jak oni przeprowadzają tę całą sytuację, mimo szumu medialnego na poziomie absolutnej histerii, wzbudza mój szacunek.

- powiedziała Karolina Korwin-Piotrowska.

Dziennikarka przyznała, że ma słabość (podobnie jak miliony fanów) do tej pary, która nie uprawia "medialnej prostytucji". Zapytana o to, czy będzie rozczarowana publicznym pokazaniem córki np. na okładce pisma wyznała, że nie sprawi jej to zawodu - bo zapewne dochód ze sprzedaży będą chcieli przeznaczyć na szczytny cel.

Lewandowscy po raz kolejny pomagają i dzielą się swoim majątkiem z potrzebującymi