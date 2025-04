Nie ma się co oszukiwać... Ostatni hit sprzedażowy Zary nie przypadł wam do gustu. Pod tekstem i postem na Facebooku pisałyście, że granatowe baleriny z ozdobną kokardą, są okropne i nie chciałybyście chodzić w nich nawet za karę. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje i w zupełności was rozumiemy.

Reklama

Na punkcie balerin z Zary oszalały kobiety na całym świecie! Będą idealne na jesień i kosztują 119 zł

Sukienka z Zary hitem Instagrama

Mamy nadzieję, że inaczej będzie z kolejnym hitem z najnowszej kolekcji tej popularnej sieciówki. Tym razem ogromną popularność zdobyła kobieca sukienka midi. Jest zdobiona bardzo modnym w tym sezonie kwiatowym motywem, a na wysokości talii ma gumkę, która podkreśli seksowne wcięcie w tym miejscu. Jest utrzymana w delikatnych kolorach, które podkreślą delikatną opaleniznę. Co o niej myślicie?

fot: materiały prasowe Zara/ sukienka w kwiaty Zara, cena, ok. 239 zł

Sukienka kosztuje 239 zł i możecie ją kupić online. Ze sklepami stacjonarnymi jest niestety trochę gorzej, bo znika z wieszaków w mgnieniu oka. Nic dziwnego, bo jest niezwykle kobieca, a zarazem subtelna i podkreśla urodę. Przypadnie do gustu wszystkim przedstawicielkom płci pięknej, które podążają za najnowszymi trendami, ale pokocha ją również każda wielbicielkom stylu retro, romantyczna marzycielka i miłośniczka klasyki.

Jakby tego było mało, ta sukienka jest odpowiednia na wiele okazji. Równie dobrze sprawdzi się na weselu odbywającym się wczesną jesienią, wypadzie z przyjaciółkami czy randce z ukochanym. A w duecie z kozakami na obcasie i grubym swetrem będzie świetnie wyglądała na co dzień. Skusicie się na nią?

Reklama

Nowe trendy! Już znamy najmodniejsze wzory na sezon jesień-zima 2017/2018