Czy Klarę Lewandowską czeka kariera w sporcie?

To pytanie zadają sobie niemal wszyscy fani rodziny Lewandowskich. Na razie nie ma nie jednoznacznej odpowiedzi. Jednak pewnym jest, że dziewczynka będzie wyrastać w atmosferze wielkiej pasji do sportu. Klara niemal od początku towarzyszy swojej mamie w treningach. Najpierw pojawiała się w siłowni jeszcze w wózku, a teraz coraz częściej widzimy ją np. jak towarzyszy mamie na macie do ćwiczeń.