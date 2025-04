Ania Lewandowska pewnie przyzwyczaiła się już do tego, że każde jej zdjęcie na Instagramie – szczególnie, jeśli pozuje na nim z Klarą – jest tłumnie komentowane i oceniane. Nie inaczej było tym razem, gdy sportsmenka wrzuciła na swoje konto fotografię z treningu. Czujne fanki dostrzegły na niej coś, co wywołało żywą dyskusję w komentarzach.

Na zdjęciu widzimy ćwiczącą Anię w otoczeniu synka koleżanki oraz własnej córeczki – Klary. Dziewczynka siedzi na ziemi i właśnie to jej pozycja wzbudziła tyle emocji. Niedługo po zamieszczeniu fotografii na Instagramie jedna z komentujących zwróciła Ani uwagę, że dziecko nie powinno tak siedzieć, ponieważ wykrzywia sobie kolana. Ktoś inny dodał też, że dziewczynka wydaje się mieć za grube podeszwy w butach.

Jak to zwykle w dyskusjach bywa, część osób stanęło po stronie krytykujących Anię kobiet, a część – po stronie Ani. Oto niektóre z komentarzy broniących sportsmenki (pisownia oryginalna):