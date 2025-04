3 z 4

Ktoś inny pisze wprost - hejt na Annę Lewandowską to efekt zazdrości.

Ludzie to się doczepia do wszystkiego. Teraz tylko czekać aż zaczną się rzucać o to ze np. Klara jest zbyt chłopięco ubrana, gdy np. założysz jej spodnie zamiast sukienki. Gdybyś nie była Ania od Lewego to pewnie nikt by nawet nie zwrócił uwagi na to, jak wychowujesz małą. Niektórzy muszą coś złego napisać, bo chyba im się w życiu nie układa i to tak przez zazdrość.