W przeciwieństwie do znacznej większości piłkarzy polskiej reprezentacji, Jakub Błaszczykowski bardzo rzadko występuje publicznie. Pomocnik chroni swoją prywatność i skupia się na celebrowaniu rodzinnych chwil w zaciszu własnego domu. I chociaż o nim samym wiadomo niewiele, to jeszcze mniej wiadomości krąży w sieci o jego żonie. Kim jest najbardziej tajemnica polska WAG?

Kim jest żona Kuby Błaszczykowskiego?

Błaszczykowski od 2010 roku jest mężem Agnieszki Gołaszewskiej, z którą ma troje dzieci: córki Oliwię i Lenę oraz synka Fabiana. Para poznała się przez wspólnego znajomego w Częstochowie w 2005 roku.

Wówczas Błaszczykowski grał w Wiśle Kraków, a jego przyszła żona chodziła do liceum. Po dwóch latach związku piłkarz oświadczył się, a ślub wzięli trzy lata później. Po niemal 16 latach związku Błaszczykowski przyznaje, że żona wciąż jest dla niego najlepszą przyjaciółką i największym życiowym wsparciem.

Piłkarz zdradził też, że w ich domu to żona „nosi spodnie” i zarządza rodzinnymi sprawami. Mimo to Błaszczykowski nie uchyla się od domowych obowiązków, a do bycia tatą podchodzi z największym zapałem i daje swoich maluchom mnóstwo miłości.

