Od początku pierwszego lockdownu w Polsce, który miał miejsce w marcu tego roku, artyści informowali o swojej opłakanej sytuacji zawodowej. Zamknięte kina, teatry i inne ośrodki kultury oraz zakaz zgromadzeń sprawiły, że wielu aktorów i muzyków musiało liczyć się z brakiem dochodów przez wiele tygodni. I kiedy sytuacja zdawała się poprawiać, a gwiazdy odbiły się od dna, pojawiła się druga fala epidemii.

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi od 7 listopada, kina, muzea, teatry i pozostałe ośrodki kultury znów zostały zamknięte. Oburzeniem tą decyzją rządu podzieliła się z fanami Katarzyna Skrzynecka.

Na swoim koncie na Instagramie aktorka podzieliła się swoją opinią dotyczącą reżimu sanitarnego, który zaostrzył właśnie rząd. Gwiazda jest załamana, bo artyści znów stracą znaczną część swojej pracy.

Na planie „Na dobre i na złe” dotarła do nas właśnie informacja o ponownym całkowitym zamknięciu placówek kultury... teatrów, filharmonii, opery, sal koncertowych, galerii sztuki, kin, domów kultury, impresariatów artystycznych... Póki co, nie możemy już przyjść do swoich miejsc pracy nawet dla 25% publiczności

- napisała aktorka