Jeden z ostatnich postów na Instagramie Małgorzaty Rozenek, wywołał prawdziwą burzę. W usuniętym już wpisie gwiazda poruszyła trudny temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazywał prawie całkowicie aborcji. Całość była opatrzona zdjęciem z bardzo wymownym podpisem, skierowanym do przewodniczącego partii rządzącej: „Jedyną c***, którą możesz *** jest Andrzej Duda”.

Chociaż w komentarzach nie brakowało przychylnych gwieździe komentarzy, nie wszystkim spodobały się te słowa. Można to wywnioskować po tym, że znikł z Instagrama równie szybko, co się pojawił. W ostrych słowach skrytykowała Małgorzatę Rozenek też Doda.

O nie najlepszych stosunkach polskich Beckhamów i Dody wiadomo nie od dziś - w końcu Radosław Majdan, obecny mąż Małgorzaty Rozenek, w którym w tym roku doczekała się syna, jest byłym mężem Dody - para wzięła rozwód w 2008 roku po 3 latach związku.

Już w lutym, Doda zapytana o dziecko państwa Majdanów, uznała że nigdy nie pogratuluje byłemu mężowi dziecka i po tym, jak nie odpowiedział jej na powitanie, również będzie traktować go jak powietrze. Tym razem, zapytana o wpis Rozenek przez portal Party.pl, także nie była zbyt wylewna.

Ja bym nigdy nie nazwała prezydenta c***! Nigdy! Nawet jakbym naprawdę go nienawidziła. Jednak jest to głowa państwa, jakby nie było

- mówi piosenkarka.