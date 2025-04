Skala zachorowań na Covid-19 jest naprawdę ogromna i widać to nie tylko w statystykach, ale i w tym, jak wiele gwiazd w ostatnich tygodniach informuje o zakażeniu koronawirusem u siebie lub u swoich bliskich. Z koronawirusem walczy między innymi mąż Anny Dymnej, ze szpitala wyszedł ostatnio Radosław Majdan.

Niestety nie zawsze zakażenie SARS-CoV-2 ma szczęśliwe zakończenie. Olga Kalicka na swoim Instagramie podzieliła się bardzo smutną wiadomością. Przez koronawirusa zmarł Giovanny Castellanos, kolumbijski reżyser od 20 lat związany z polskimi teatrami, a także znajomy aktorki. Miał 40 lat.

Olga Kalicka ostrzega fanów przed koronawirusem

We wzruszającym wpisie aktorka pożegnała reżysera, z którym miała okazję pracować podczas wystawiania jednej ze sztuk teatralnych i miała ogromne nadzieje na dalszą współpracę. Nie zapomniała także ostrzec swoich fanów przed Covid-19. Chociaż w Polsce zbliżamy się wielkimi krokami do 500 tysięcy zakażeń, część osób nadal bagatelizuje zagrożenie.

Olga Kalicka apeluje, by uważać na siebie, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy możemy zarazić się koronawirusem i jaki przebieg będzie miała choroba. Chociaż większość zakażeń jest bezobjawowa, nadal są one niebezpieczne - po pierwsze, znacznie przyczyniają się one do zwiększonej transmisji SARS-CoV-2. Po drugie, według najnowszych ustaleń naukowców, bezobjawowy przebieg Covid-19 nadal niesie ryzyko poważnych powikłań.

To nie są żarty!! Koronawirus odbiera nam przyjaciół, rodziny... Musimy na siebie uważać! Dbajmy o siebie i bliskich. Czasami to tylko kilka dni, godzin... - pisze Olga Kalicka na swoim Instagramie.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce zmarły 6102 osoby. Dla porównania, z powodu grypy lub jej powikłań od początku roku umarły 62 osoby. Koronawirus nie tylko jest o wiele bardziej zaraźliwy i podstępny - ale też i śmiertelny.

