Cezary i Katarzyna Żakowie wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że są bardzo dumni ze swojej najmłodszej córki Zuzanny, która ukończyła studia medyczne i pracuje w szpitalu na wydziale internistycznymi i pediatrycznym. Poszła w ślady swojej babci, bowiem mama Katarzyny Żak również była lekarką.

Niestety, pandemia koronawirusa postawiła wszystkich medyków w stan gotowości, również Zuzannę Żak, która walczy na pierwszej linii wojny z patogenem. O jej bezpieczeństwo martwią się rodzice.

Jak informuje „Na Żywo”, Cezary i Katarzyna Żakowie bardzo boją się o zdrowie i życie córki, która każdego dnia ma kontakt z zakażonymi koronawirusem. Wydaje się jednak, że młoda lekarka bardzo odpowiedzialnie podchodzi do obecnej sytuacji i stara się dbać nie tylko o siebie, ale też o zdrowie swoich rodziców.

Zuzanna stara się znaleźć w czas w tym wymagającym dla medyków okresie i pomaga rodzicom w wielu kwestiach, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo zakażenia się SARS-CoV-2.

Zapowiedziała im, by nie wychodzili z domu, gdy nie ma potrzeby. To ona będzie przywoziła im zakupy. I tak robi, wyręcza ich w wielu obowiązkach. Ich priorytetowe zadanie to dbanie o zdrowie

- mówiła „Na Żywo” znajoma rodziny