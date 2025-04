Katarzyna Glinka należy do grona tych aktorek, które nie mogą narzekać na swoją urodę. Wyraźne rysy twarzy, pełne usta, piękne włosy i nienaganna figura to zdecydowanie jej atuty. Czy to wynik genów czy raczej ciężkiej pracy?

Aktorka włącza się do licznych akcji nawołujących do racjonalnego odżywiania. Jako mama 5-letniego Filipa, ma na uwadze, by chłopiec także stosował się do zasad zdrowego odżywiania, dlatego Glinka jest ambasadorką akcji Jem Drugie Śniadanie. Jako nastolatka miewała kompleksy na punkcie swojej urody. Jak każda młoda kobieta próbowała wyglądać lepiej, atrakcyjniej, ale jak wyznała w wywiadzie - nigdy nie popadła w skrajność i nie głodziła się. Jaka jest jej recepta?

Bywałam na dietach będąc nastolatką, przyznaję. Ale nigdy nie były to diety wymagające nieludzkich wyrzeczeń. Takie diety kończą się z reguły w opłakany sposób. Nie tędy droga. Wolałam postawić na aktywność fizyczną.

Warto dodać, że aktorka jest bardzo wysportowana i często bierze udział w maratonach i wyzwaniach sportowych. A zatem nie ma możliwości, by pominąć aktywność fizyczną w swojej codziennej rutynie.

Lubię biegać, pływać, grać w tenisa. Spotkać mnie można jeżdżącą na kolarzówce, w butach SPD. Zimą jeżdżę na nartach. No i uwielbiam windsurfing.

Katarzyna Glinka nosi rozmiar 34

Nie jest łatwo utrzymać dobrą formę oraz nienaganny stan skóry oraz cery. Grunt to dobrze zbilansowana dieta. Kasia Glinka coś o tym wie.

Jem dużo warzyw i owoców, nie zapominam o piciu wody. Mam też taką zasadę, nie łączę tłuszczów z węglowodanami, więc jeśli jem mięso, to tylko z warzywami, jeśli sałatę to bez pieczywa.

Ale nie chodzi o to, by sobie wszystkiego odmawiać, prawda?

Uwielbiam słodycze! Kiedyś próbowałam z tym walczyć, ale było ciężko. Teraz nie mam już wyrzutów sumienia, bo tak naprawdę dlaczego miałabym je mieć? Ćwiczę, odżywiam się zdrowo, dbam o siebie. Mogę więc chyba raz na jakiś czas ulec pokusie? Moi bliscy wiedzą, że nie oprę się tortowi bezowemu z malinami.

Jak widać w diecie konieczny jest... zdrowy rozsądek i umiar! Nie wolno zapomnieć, że długotrwałe efekty przyjdą, jeśli będziemy sumienni, systematyczni i będziemy łączyć dobre praktyki spożywcze z aktywnością fizyczną. Warto, jak widać po Katarzynie Glince.

