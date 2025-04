Pod koniec 2014 roku urodziła synka, Janka, a w tym roku kończy 45 lat. Widać to po jej figurze? Nie! Wygląda oszałamiająco dobrze i wiemy, dzięki jakiej diecie!

Kożuchowska nie od razu straciła nadprogramowe kilogramy po ciąży. Kiedy po raz pierwszy pokazała się publicznie po porodzie, zachwyciła promiennym wyglądem i nawet kilka kilogramów więcej nie odebrały jej uroku.

Trochę zajął mi powrót do formy sprzed ciąży, ale tak jak mówiłam już niejednokrotnie, nie jestem zwolenniczką drakońskich diet, ani też niestety wysiłku fizycznego. Nie będę tutaj świeciła przykładem. Jestem rozsądna jeśli chodzi o to, co jem. No i uprawiam bardzo intensywny zawód, więc myślę, że to on trzyma mnie formie i mnie mobilizuje i jakoś podświadomie mój organizm otrzymuje bodźce i sam się ustawia do tej sytuacji, żebym ja mogła roić to, co robię. Był taki moment kiedy jeszcze karmiłam i zaczęłam powoli wracać do pracy, że przeszłam na pudełka, bo pomyślałam sobie, że jako mama karmiąca muszę mieć bardzo dobrą dietę i to, co daję swojemu dziecko nie jest mi obojętne i musi być najlepsze na świecie, a z drugiej strony muszę mieć energię do pracy. I pomyślałam sobie, że przy moim trybie życia będzie mi samej bardzo trudno zorganizować tego rodzaju posiłki. I skorzystałam z pomocy firmy kateringowej i to był bardzo dobry pomysł.