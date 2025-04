Kasia Cichopek i Marcin Hakiel to najgłośniejsza para „Tańca z Gwiazdami”, sukces odnieśli nie tylko na parkiecie programu, ale i w życiu prywatnym. Od 2008 roku są szczęśliwym małżeństwem i do tej pory doczekali się dwójki dzieci: 10-letniego Adama oraz 6-letniej Heleny.

Para podzieliła się wzruszającą historią swojego związku. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? A może miłość od... pierwszego zobaczenia się na ekranie?

Historia miłości Kasi Cichopek i Marcina Hakiela

Parze podczas kręcenia programu często zarzucano, że udają miłość, by zjednać sobie widzów. Ich długoletni związek jednak pokazuje, że to nieprawda. Tancerz i aktorka są małżeństwem już od 11 lat. Czy jednak od samego początku zaiskrzyło między nimi? Na to pytanie Kasia Cichopek udzieliła bardzo zaskakującej odpowiedzi.

Prawda jest taka, że ja wiedziałam o tobie wszystko, a ty nie miałeś pojęcia, kim ja jestem, a co więcej, nie wiedziałeś nawet, jak wyglądam!

Marcin Hakiel wyznał, że to prawda. Przed programem był gotowy spotkać wielką diwę, a zamiast tego ujrzał skromną, ładną dziewczynę z dwoma kucykami. Co ciekawe, o tym, że Katarzyna Cichopek jest wielką gwiazdą serialu, tancerzowi opowiedziała... jego babcia! Aktorka śmieje się, że od samego początku miała w niej sojuszniczkę.

Jaką para ma receptę na udany związek? Ich miłość zrodziła się na oczach miliona widzów, od początku byli więc pod ogromną presją. Kasia Cichopek wyznaje jednak, że im większa była ta presja, tym bardziej zbliżali się do siebie, a ich związek stawał się coraz mocniejszy.

