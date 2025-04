Nowy sezon „Tańca z gwiazdami” coraz bliżej. Po poprzednich edycjach widzowie spodziewają się naprawdę wysokiego poziomu. Czy w tym roku program spełni te oczekiwania?

Znamy już pełną listę uczestników, ale do tej pory informacje o show są raczej oszczędnie dawkowane. Wiemy za to, co Jacek Jeschke uważa o swojej partnerce Barbarze Kurdej-Szatan!

Jak się tańczy z Barbarą Kurdej-Szatan?

Jacek Jeschke w wywiadzie przyznał, że zarówno on, jak i Hania Żudziewicz bardzo cieszą się z powrotu do programu. Zupełnie nie spodziewał się jednak, że jego parą zostanie ktoś tak znany jak aktorka Barbara Kurdej-Szatan. Jak dogaduje się z gwiazdą?

Basia jest superpozytywną, energiczną osobą. Tak powiem, może nieoficjalnie, że jest bardzo utalentowana, jeśli chodzi o taniec. Bardzo dobrze zapamiętuje ruchy, ma poczucie i muzyki, rytmu, takiej koordynacji ciała, co jest bardzo fajne i co pomaga nam, ponieważ i Basia, i ja mamy też dużo obowiązków - mówi Jacek Jeschke.

Warto wspomnieć, że w tej edycji programu zarówno Barbara Kurdej-Szatan, jak i Jacek Jeschke będą konkurować ze swoimi partnerami z życia osobistego. Mąż aktorki, Rafał Szatan zatańczy w parze z Lenką Klimentową, zaś ukochana tancerza Hanna Żudziewicz - z aktorem kabaretowym Adamem Małczykiem.

Dobre relacje i wzajemne zaufanie to podstawy, bez których nie może istnieć żadna para taneczna. Widać, że tancerz i aktorka bardzo się polubili. Czy to pomoże im w dojściu do finału programu?

Pierwszy odcinek jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” obejrzycie już 13 września o godzinie 20 na kanale Polsat.

