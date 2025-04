Joanna Koroniewska pokazała, jak wygląda bez makijażu. Chociaż nie jest to pierwsze zdjęcie aktorki w naturalnym wydaniu, my nadal nie możemy wyjść z podziwu!

Zdjęcie z córeczkami to nie jedyne, co urzekło nas w instagramowym poście aktorki. Okrasiła je zabawnym, ale też nieco uszczypliwym dla swojego męża wpisem.

Joanna Koroniewska bez makijażu

Tak pięknej i zdrowej skóry aktorce z pewnością zazdrości niejedna dwudziestolatka. Trzeba przyznać, że Joanna Koroniewska bez makijażu prezentuje się przepięknie! Bycie mamą zdecydowanie jej służy.

Joanna Koroniewska zachwyciła nas już niedawno swoją letnią sukienką połączoną z botkami. Jednak w takiej naturalnej wersji wygląda chyba jeszcze piękniej. Tak uśmiechać się może tylko naprawdę szczęśliwa kobieta!

Aktorka bardzo często wstawia na swój Instagram zdjęcia z mężem i córkami - 10-letnią Janiną oraz roczą Heleną. Zdarza się, że okrasza je uszczypliwymi, ale przezabawnymi opisami, które uwielbiają jej fani. Nie inaczej było w tym przypadku!

No dobra. Miałam znowu być złośliwa. Że kupił wczoraj dwie paczki pieluch, zrobił z tego newsa na instagramie, po czym znów na cały dzień wyemigrował - pisze aktorka.

Jak się okazuje, cały ten opis był tak naprawdę pretekstem, by... pogratulować mężowi, Maciejowi Dowborowi. Zachęca w nim też do wspierania pasji swoich bliskich - niezależnie od tego, czy ciężko to pogodzić z codziennym życiem.

