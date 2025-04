Kasia Tusk promuje swoją książkę na Targach Książki w Krakowie

O tym, że Kasia Tusk odnosi same sukcesy, nie musimy nawet wspominać. Jej książka "Elementarz Stylu" już w przedsprzedaży zyskała status bestsellera. Teraz z dumą promuje swoją publikację na Targach Książki i nie tylko!

Jak przystało na prawdziwą pisarkę, Kasia Tusk poświęca sporo czasu na spotkania autorskie ze swoimi sympatykami i czytelnikami w rodzinnym Trójmieście, Warszawie czy Krakowie. Tegoroczne Targi Książki przyciągnęły tłumy i nie da się ukryć, że obecność Kasi Tusk wpłynęła na frekwencję i liczbę odwiedzających stoisko z książką "Elementarz Stylu", a gto wszystko dodatkowo relacjonuje na swoim blogu.

Jak wyglądała Kasia Tusk na promocji swojej książki?

Córka polityka ceni sobie umiar i konsekwencje, o czym pisałyśmy już we wspomnianej recenzji "

Elementarza Stylu". I tym razem wybrala bezpieczną i zawsze modną czerń. Jej total look podkreślił figurę i urodę. Zgrabna początkująca autorka książek wyglądała też niebywale skromnie, a to jest w cenie! Zobaczcie zdjęcia z promocji książki "Elementarz Stylu" na Targach Książki w Krakowie!

