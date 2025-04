Jesień sprzyja zasiadaniu z kawą lub herbatą w fotelu pod kocem i... trzymaniu ulubionej książki w dłoniach. A jest w czym wybierać!

Regularnie od kilku lat sięgam w październiku po jedną z moich ukochanych książek, które kojarzą się z tą porą roku - "Dziwne losy Jane Eyre" Charlotte Bronte. Jeśli jednak nie należycie do grona pochłaniaczy w kółko jednej i tej samej książki, to zachęcam do zapoznania się z nowościami książkowymi na październik!

Nowości wydawnicze na październik

Wszystkie pozycje wahają się od 29,99 zł do maksymalnie 49,99 zł w zależności od punktu sprzedaży. Nam wpadły w oko 2 pozycje: "Ostatnie dni Królika" (sam opis brzmi interesująco) oraz "Moje śliczne", dobrej klasy detektywistyczny kryminał o bardzo wartkiej akcji. Spodziewajcie się recenzji!

Co jeszcze znalazło się w nowościach wydawniczych? Zobaczcie!

