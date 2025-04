Jak pisać o stylu? Wszyscy zgodzimy się, że jeżeli chodzi o modę, to mówienie o niej to tylko część przekazu. Większość "robią" zdjęcia, obrazy, grafiki czy filmy. "Elementarz Stylu" to poradnik dla każdej kobiety, ale też... wspaniały album.

Wierna minimalizmowi autorka podąża za trendami, ale w kwestii publikacji książki. Przepiękna szata graficzna, "skromna" płócienna okładka, doskonała jakość papieru i zdjęć sprawiają, że ma się wrażenie, że pozycja dosłownie pachnie szykiem. Autorka ceni sobie minimalizm i rozwagę, szanuje swój styl i trzyma jasnych i precyzyjnych zasad. O tym właśnie jest ta książka - ma zachęcić do rozsądnego doboru odzieży, zarządzania budżetem i... polubienia siebie . Jak powstawała książka, co zawarła w niej autorka?

"Elementarz Stylu" Katarzyny Tusk

Zwolenników i przeciwników blogerki jest zapewne porównywalna liczba, ale gwarantujemy - liczy się ją w setkach tysięcy unikalnych czytelników (nie tylko polskiego pochodzenia!). Kto chce, może zawsze zainspirować się zdjęciami umieszczanymi na blogu, wpisami doyczącymi nadchodzących trendów, poradami żywieniowymi, sugestiami aranżacyjnymi czy podróżniczymi ciekawostkami. Autorce zależało na tym, aby część swojej dotychczasowej pracy skondensować do postaci ponad 200-stronicowej książki, którą czyta się równie lekko, jak i jej pierwsze dziecko, czyli internetowy blog makelifeeasier. Podczas oficjalnego spotkania autorskiego, Kasia Tusk wyznała, dlaczego zdecydowała się napisać "Elementarz Stylu":

Mój tata napisał książkę, moja mama także. Pasją do fotografii zaraził mnie brat. Zależało mi, aby książka była dokładnie taka, jak ją sobie wyobraziłam. Miałam konspekt, plan, jak ma wyglądać ta książka.

Zawartość "Elementarza Stylu"

Publikacja jest podzielona na 4 części, w tym wyselekcjonowano 18 rozdziałów.

Dlaczego nie mam się w co ubrać

Co, gdzie, kiedy

Cztery miasta, cztery style

Oszukałam cię. Ubrania nie decydują o stylu

Niemalże co stronę naszym oczom ukazują się profesjonalnie wykonane zdjęcia, które miały swoją premierę na blogu i które odnoszą się do poruszanej kwestii. Co każda kobieta powinna mieć w szafie? Jak zabrać się do odzieżowej rewolucji? Każda kobieta znajdzie odpowiedzi na pytania, co założyć na wielkie wyjście (nie musisz na każde z osobna kupować nowej kreacji - to żadne faux pas!), jak naśladować styl mieszkanek europejskich stolic mody, gdzie znajdziemy inspirację i czemu warto próbować nieustannie szlifować modowy warsztat.

Łatwo powiedzieć "pokaż mi swoją garderobę, powiem ci kim jesteś". Grunt, to mieć uporządkowaną szafę, a nie przepełnioną. Nie chodzi o ilość, a o jakość. Stylu można się nauczyć, ale nie da się go kupić! "Elementarz Stylu" to zbiór rad, podpowiedzi i inspiracji, które chłonie się w ekspresownym tempie i zachęca do zmian na lepsze. Zachęcamy do sprawdzenia, nam ta pozycja bardzo przypadła do gustu!

