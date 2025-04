Nowe wydanie magazynu "Zwierciadło" przysporzyło Kasi Nosowskiej sporo problemów. Posypały się niepochlebne komentarze, że na zdjęciu artystka nie przypomina samej siebie - Photoshop i "tapeta" zrobiły swoje. Okładka jest piękna, świąteczna, ale Nosowska wzięła sobie do serca reakcje fanów i na swoim Facebooku umieściła zdjęcie bez makijażu.

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza są jednymi z najbardziej cenionych polskich artystek i mało kto wie, że przyjaźnią się od najmłodszych lat. Dlatego też niedawno razem wystąpiły w sesji okładkowej dla magazynu i opowiedziały o wspólnym dzieciństwie, słodko-gorzkich wspomnieniach z oczekiwaniem życzliwej reakcji. Kasia Nosowska, liderka grupy HEY, nie spodziewała się odwrotnego odzewu. A jednak. Oto niektóre komentarze:

Dobrze, że opisali na okładce, bo Panie (które szanuję i uwielbiam) są tak wyedytowane, że ciężko je rozpoznać.

Nie poznałam ani pani Kasi ani pani Agaty - miszcz Fotoszopa niestety zepsuł cale dobre wrażenie.

Rozenek i Rusin.

Siła jednego zdjęcia

Oczywiście nie brakło pochlebstw i słów wsparcia. Wierni sympatycy obu pań podkreślali błysk w oku i szczerość uśmiechów. Kasia Nosowska postanowiła zamknąć usta hejterom i pojawiło się na jej profilu zdjęcie bez makijażu i istotnym tłumaczeniem jego powstania:

Dziewczyny i Chłopaki! Z pewnym smutkiem odnotowuję, że okładka Zwierciadła, zamiast umilić Wam grudzień- zdenerwowała..Dajcie się namówić do przeczytania rozmowy i felietonu, w którym opisuję mój stosunek do zdjęć i własnej facjaty:) Tymczasem, powodowana czystą sympatią, ofiarowuję Wam fotkę sprzed chwili, własnoręcznie wykonaną, bez filtrów, bez podkładu, oświetlona energooszczędną żarówką:) No wiadomo, że inaczej:)) Uściski!

To odpowiedź wokalistki na ostatnie zarzuty fanów, które pojawiły się po publikacji najnowszego wydania magazynu "Zwierciadło" z Kuleszą i Nosowską na okładce. A teraz na deser - okładka, główny winowajca zamieszania.

Co sądzicie? Naprawdę obie panie są nie do poznania i było o co robić awanturę?

