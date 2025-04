Co może pomyśleć kobieta, gdy facet, z którym się spotyka mówi jej, że obejrzał film z jej udziałem jakieś... 75 razy? John Krasinski, mąż Emily Blunt, szaleje na punkcie swojej żony, a także... filmu "Diabeł ubiera się u Prady".

Co było pierwsze, miłość do kultowego filmu (ma już 10 lat!) czy miłość do Emily Blunt? "Diabeł ubiera się u Prady" to często wymieniany tytuł przez gwiazdy zapytane o ulubione kinowe obrazy. John Legend i Chrissy Teigen wyznali nawet, że oglądają go za każdym razem, kiedy tylko pojawia się w telewizji, a nawet mają swoje specjalne rytuały związane z filmem. Cytują dialogi, naśladują Meryl Streep.

Nic dziwnego, że mąż Emily Blunt ma słabość do tej produkcji - kiedy film miał swój wielki coming out, para zaczęła się spotykać "na poważnie". Krasinski nie chciał wystraszyć wybranki, więc unikał mówienia o filmie zbyt ochoczo, ale też stawiał na szczerość. Przyszedł moment, kiedy musiał zdradzić, że obejrzał go około 75 razy z zachwytem!

Przyszedł dzień, kiedy film był emitowany i Emily zapytała: Widziałeś ten film?, a ja odpowiedziałem, że wiele razy, co uznała za słodkie. Potem zapytała, ile razy go obejrzałem. Na szczęście byliśmy wtedy razem już około roku, więc zbudowaliśmy już zaufanie i odpowiedziałem Jakieś 75.

Początkowo Krasinski starał się ukryć swoją miłość do filmu i oglądał go po kryjomu (!), zwłaszcza na samym początku znajomości.

Zaczęliśmy się spotykać, a ona po prostu przyszła do mojego domu, kiedy oglądałem film. Kiedy otwierała drzwi, szybko przełączyłem kanał i spojrzała na mnie pytająco, czy oglądałem film porno. Wtedy ta jej myśl była dla mnie korzystniejsza, lepiej, żeby myślała, że oglądałem porno, niż Diabeł ubiera się u Prady.

Po 6 latach aktor wyznał prawdę o swojej słabości do filmu, który wydawałby się być hitem, ale tylko dla kobiecej publiczności. Niespodzianka nr 1: mężczyźni także cenią film "Diabeł ubiera się u Prady"; niespodzianka nr 2: zaczynają się do tego przyznawać!

