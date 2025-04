Pewnie i was uderza często widok celebrytek, które po kilku tygodniach od porodu, wyglądają tak, jakby nigdy nie były w ciąży. To generuje poczucie, że zwykłe matki nie są w stanie zawalczyć o efekty. Czyżby? Oscarowa aktorka, Anne Hathaway, burzy mit bycia "idealną" tuż po porodzie... i na długo po nim!

Piękny przekaz od Anne Hathaway urodziła swoje pierwsze dziecko, chłopca, 4 miesiące temu. 2 miesiące po tym szczęśliwym dniu pojawiła się na Festiwalu w Cannes i wyglądała szalenie sexy i kobieco. Nie kamuflowała poporodowych krągłości. Mało tego, na Instagram wrzuciła zdjęcie dżinsów, które są symbolem "przejścia" ze stanu od nie bycia mamą, do zostania nią.

