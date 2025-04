Forbes opublikował ranking 10 najlepiej opłacanych aktorek 2016 roku. Wśród nich znalazły się największe gwiazdy, znane nazwiska ze środowiska filmowego i pierwszych stron gazet. Kto znalazł się w złotej, szczodrze opłacanej 10-tce?

10. Deepika Padukone, $10 mln

Jest indyjską supermodelką i aktorką. Padukone to jedyna "świeżynka" w rankingu najbogatszych aktorek. Pomyślnie zadebiutowała w 2007 roku w filmie "Om Shanti Om", wystąpiła u boku jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Bollywoodu: Shahrukha Khana. Film okazał się być wielkim hitem. Ojciec Deepiki, Prakash, był graczem badmintona międzynarodowej rangi, a jej matka prowadzi biuro podróży.

9. Mila Kunis, $11 mln

Aktorka, która spodziewa się właśnie 2 dziecka, prędko stała się gwiazdą. Dlatego też jest łakomym kąskiem dla koncernów i wielkich firm. Jest twarzą marki biżuterii Gemfields oraz alkoholu Jim Beam, a sporą sumę otrzymała także za rolę w filmie "Złe mamuśki".

8. Julia Roberts, $12 mln

Kontrakt z luksusową marką Lancome zapewnił jej 8. pozycję w rankingu. Zalicza się obecnie do najpopularniejszych i najlepiej zarabiających aktorek Hollywood, choć w młodości nie planowała kariery artystycznej, a medyczną. Czy zarabiałaby takie sumy?

7. Amy Adams, $13,5 mln

Pozycję nr 7 Amy Adams zawdzięcza roli Lois Lane w kasowym hicie "Batman vs Superman". Do jej skarbonki wpadła również pokaźna suma dzięki współpracy z marką MaxMara.

6. Charlize Theron, $16,5 mln

To kolejny dowód na to, że wielomilionowe kontrakty z potężnymi koncernami kosmetycznymi plasują gwiazdy na wysokich pozycjach w rankingach dotyczących zarobków. Co prawda 10 mln dolarów na koncie Charlize zawdzięcza roli w "Królewna Śnieżka i Łowca", ale pozostałe miliony to zasługa kontraktu z perfumami J'adore Dior.

5. Fan Bingbing, $17 mln

Aktorka zasłynęła dzięki roli w "X-men: Przeszłość, która nadejdzie" i dlatego też do jej drzwi zapukały takie marki, jak Chopard czy L'Oreal. Kwota jest bardzo imponując. Jest jedyną aktorką chińskiego pochodzenia w tym rankingu i radzi sobie świetnie w show-biznesie.

4. Jennifer Aniston, $21 mln

Niedawno została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą świata przez magazyn People. Sławę zdobyła dzięki roli Rachel Green w sitcomie Przyjaciele, za którą wyróżniona została Emmy i Złotym Globem. Po tym posypały się role i oferty światowych brandów, a o jej sukcesach można pisać książki.

3. Scarlett Johansson, $25 mln

W dużej mierze efektem jej wysokich zarobków jest obsadzenie Johansson w roli Czarnej Wdowy w filmach Marvela. W Hollywood mówi się o różnych przejawach dyskryminacji czy gorszego traktowania kobiet w branży, jednak aktorka jest jedyną przedstawicielką płci pięknej w TOP 10 najlepiej zarabiających ludzi kina.

2. Melissa McCarthy, $33 mln

Aktorka wystąpiła w remake'u "Ghostbusters" w wersji żeńskiej i to zapewniło jej kilkanaście milionów dolarów na koncie. Jednak jak na bizneswoman przystało, McCarthy ma swoją linię ubrań, biżuterii i wie doskonale, jak się robi pieniądze. Duże pieniądze.

1. Jennifer Lawrence, $46 mln

Absolutna faworytka zestawienia, drugi raz z rzędu gości w rankingu i warto przypomnieć, że jest najmłodszą, 26-letnią kobietą w zestawieniu najlepiej zarabiających aktorek 2016 roku.

Sukcesy tych kobiet dają do myślenia, ale pamiętajmy, że za ich kariery odpowiada szereg zatrudnionych pracowników, managerów, stylistów i... sprzyjających przypadków. To bajońskie sumy, o których można często tylko pomarzyć. W tym samym czasie dochodzi do naruszeń i wykorzystywania kobiet jako taniej siły roboczej. Przypominamy, że 23 sierpnia czarnoskóre Amerykanki obchodzą African American Women’s Equal Pay Day przypominając, że zarabiają o wiele mniej, niż mężczyźni.

