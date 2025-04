Od kilku miesięcy związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego rozpala media plotkarskie i społecznościowe. O ich relacji mówi się nieustannie, a zakochanych codziennie śledzą paparazzi, którzy liczą na pikantne zdjęcia pary. Aktorka przyznała, że to ciągłe zainteresowanie fanów i fotografów bywa dla niej czasami zaskakujące, ale powoli do niego przywyka.

Ani nas to nie przeraża, ani nie krępuje. Ostatnio byliśmy u mnie w Busku Zdroju i panie kuracjuszki czasem nas zaskakiwały, bo podchodziły do nas. Na co dzień spotkamy się z bardzo miłymi ludźmi

- powiedziała gwiazda