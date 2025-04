Joanna Kulig zauważona w Stanach Zjednoczonych! Zdaniem amerykańskiego magazynu filmowego „The Playlist”, Polka ma szansę na nominację do Oscara. Aktorka została doceniona za rolę w filmie Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”.

Joanna Kulig dostanie Oscara?

Nazwisko Joanny Kulig pojawiło się wśród potencjalnych kandydatek do tegorocznych nominacji obok takich sław jak: Nicole Kidman, Viola Davis czy Amy Adams. Polka jest jedyną nieanglojęzyczną aktorką, która znalazła się wśród typowanych. Do ogłoszenia nominacji do Oscarów zostało pięć miesięcy. Zagraniczne media już spekulują, kto w tym roku dostąpi zaszczytu sięgnięcia po najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie.

Film „Zimna wojna”, w którym Joanna Kulig stworzyła poruszającą postać Zuli, został już dostrzeżony w Cannes. Był jednym z głównych pretendentów do nagrody. Teraz film ma szansę powalczyć o rozgłos również za oceanem. Kim jest Joanna Kulig, która - według zagranicznych dziennikarzy - ma realne szanse na nominację do Oscarów 2019? Przeczytaj na kolejnych stronach.

