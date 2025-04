Sytuacja miała miejsce w czasie Gali Młodych Liderów w Pałacu Buckingham. W wydarzeniu uczestniczyła również królowa Elżbieta II. W pewnym momencie Meghan Markle wyraźnie chciała chwycić dłoń swojego męża. Książę Harry odtrącił czuły gest żony.

Książę Harry i Meghan Markle przechodzą kryzys?

Na nagraniu, które trafiło do internetu wyraźnie widać, jak Meghan Markle i książę Harry wchodzą do sali tuż za królową Elżbietą II. Świeżo upieczona księżna Sussex wygląda na zestresowaną. W naturalny sposób kieruje rękę w stronę dłoni męża, by ją objąć. Książę Harry, starając się, by nikt nie zauważył, robi unik, by nie podać ręki żonie. Chłodne zachowanie księcia natychmiast zostało wychwycone i opisane przez zagraniczne media. Pojawiły się spekulacje, że para przechodzi pierwszy - po majowym ślubie - kryzys małżeński.

Ile w tym prawdy? Zobacz nagranie na następnej stronie. Zebraliśmy również zdjęcia, na których widać momenty czułości między Meghan i Harrym. Czy w tej konkretnej sytuacji faktycznie widać, żeby coś się między nimi zmieniło?

