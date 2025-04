Marina Łuczenko urodziła! Gwiazda pochwaliła się radosną nowiną na Instagramie. Piosenkarka zamieściła post z informacją, że dziecko przyszło na świat 30 czerwca. To pierwszy potomek Mariny Łuczenko i jej męża, znanego piłkarza, Wojciecha Szczęsnego. Syn czy córka?

Płeć i imię dziecka Mariny i Szczęsnego

Pierwsze dziecko Mariny i Szczęsnego to... chłopiec! Para doczekała się pierworodnego syna. Chłopiec otrzymał oryginalne imię Liam. Mama i dziecko mają się dobrze. Cała rodzina jest już w domu. Marina pokazała pierwsze zdjęcie dziecka. Widać na nim rączki małego Liama. Gwiazda zdradziła również, że poród odbył się w Warszawie.

Kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia urodzinowe i zarazem chciałabym Wam z radością oznajmić, że 30.06.18 przywitaliśmy na świat naszego cudownego synka. Liam jest już z nami w domku i ma się dobrze. Chcielibyśmy z całego serca podziękować dyrekcji i sztabowi medycznemu szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za profesjonalizm, dyskrecję i wspaniałą opiekę - napisała Marina na Instagramie.

Imię Liam - znaczenie i pochodzenie

Liam to imię pochodzenia celtyckiego. W Polsce jest rzadko spotykanie, lecz za granicą cieszy się sporą popularnością. Mężczyzna noszący to imię to osoba niezwykle silna, ale też twórcza, inteligenta, obdarzona dużą wyobraźnią. Najczęściej jest to otwarty na świat ekstrawertyk, którego wszyscy lubią i, na którego mogą liczyć w potrzebie.

Pod wpisem Mariny pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Redakcja portalu Polki.pl również dołącza się do życzeń dla świeżo upieczonej mamy i maluszka!

