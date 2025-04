Joanna Kulig jest w ciąży? Odpowiedzi na to pytanie od jakiegoś czasu poszukują fani gwiazdy „Zimnej wojny”. Informacja o rzekomej ciąży aktorki pojawiła się w mediach kilka tygodni temu. Wiele wskazuje na to, że informacje są prawdziwe.

Joanna Kulig będzie mamą?

Jak do tej pory, Joanna Kulig w żaden sposób nie komentowała rewelacji mediów. Gwiazda bardzo chroni swoją prywatność. Rzadko pojawia się na imprezach, stroni od ścianek i unika eksponowania życia rodzinnego. Potwierdzenie informacji o ciąży miało wyjść na jaw nieco przez przypadek.

Aktorka miała być gościem Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku, który odbywał się w dniach 22-29 września. Joanna Kulig była jedną z zaproszonych gwiazd. Nie pojawiła się jednak w Połocku. Wysłała nagranie, w którym wyjaśniła, że jest w ciąży, a jej nieobecność spowodowana jest zaplanowanymi wizytami i badaniami lekarskimi - informuje portal wp.pl.

Jeśli wierzyć doniesieniom serwisu, Joanna Kulig ma urodzić swoje pierwsze dziecko jeszcze w tym roku. Ile w tym prawdy? Czekamy na oficjalne oświadczenie aktorki.

Mężem Joanny Kulig od 2009 roku jest reżyser i scenarzysta filmowy, Maciej Bochniak. Para poznała się w 2006 roku na planie filmu „Środa, czwartek rano”, w którym aktorka miała okazję zagrać swoją pierwszą, dużą rolę, a jej przyszły mąż pracował jako mikrofoniarz.

Joanna Kulig ma obecnie świetną passę! Nie tylko jest obecnie jednym z najgorętszych nazwisk w polskiej branży filmowej za sprawą rewelacyjnej roli Zuli w filmie „Zimna wojna”, a także jest wymieniana jako potencjalna kandydatka do Oscara. Ale to jeszcze nie wszystko! Joanna Kulig właśnie zdobyła prestiżową nagrodę na festiwalu filmowym w Egipcie, gdzie zachwyciła jury i widzów. Aktorka wystąpiła również w kampanii reklamowej polskiej marki odzieżowej. Wiele wskazuje na to, że dopełnieniem sukcesu zawodowego, będzie również wielkie szczęście w życiu prywatnym!

