„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o Oscara 2019. Film został wyłoniony w czasie obrad Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka. Ogłoszenie wyników obrad nie jest zaskoczeniem. „Zimna wojna” jest jednym z najgłośniejszych filmów 2018 roku. O tym, że film może reprezentować Polskę w konkursie oscarowym, mówiło się od dawna.

„Zimna wojna” ma szanse na Oscara?

Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie, upłynie jeszcze wiele miesięcy. Laureaci Oscarów 2019 zostaną ogłoszeni na wielkiej gali, która odbędzie w Hollywood 24 lutego. Najpierw jednak „Zimna wojna” musi zostać zgłoszona do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Musi to nastąpić do 1 października. Film Pawła Pawlikowskiego powalczy w kategorii „film nieanglojęzyczny”.

„Zimna wojna” - zwiastun

Jakie nagrody zdobyła już „Zimna wojna”?

„Zimna wojna”, z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem w rolach głównych, od początku zbiera świetne recenzje. Film na na swoim koncie już m.in. „Złotą palmę” w Cannes dla reżysera Pawła Pawlikowskiego oraz „Złote Lwy” zdobyte na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

O czym jest film „Zimna wojna”?

„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego z dużą wrażliwością opowiada historię trudnej, toksycznej miłości. Akcja toczy się na przełomie lat 50. i 60. W ówczesnej Polsce nie żyje się łatwo. W czasie przesłuchania kompozytor Wiktor (Tomasz Kot) dostrzega Zulę (Joanna Kulig). Kobieta marzy o karierze muzycznej i stara się realizować swoje ambicje. Urzeka głosem i urokiem osobistym. Między Wiktorem i Zulą zaczyna się rodzić płomienne uczucie. Zakochani nie mogą bez siebie żyć, a jednocześnie nie potrafią żyć ze sobą. Ich skomplikowana relacja została opowiedziana w bardzo liryczny sposób.

