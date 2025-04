W listopadzie 2019 r. Joanna Krupa obwieściła światu dobrą nowinę. 41-letnia gwiazda urodziła swoją pierwszą córeczkę Ashę-Leigh, która od razu stała się jej oczkiem w głowie. Nic dziwnego, że malutka Asha może liczyć na największe luksusy, a rodzice spełniają jej wszystkie zachcianki. Tym razem Joanna Krupa postanowiła zadbać o to, by jej córka miała swój kącik w jej polskim domu.

Joanna Krupa pokazała pokoik córki



Teraz przyjechała do Polski po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa. Krupie udało się opuścić Miami, gdzie mieszka z rodziną, i przyleciała do Polski na zdjęcia do jednego z programów TVN. W międzyczasie postanowiła przygotować miejsce, które urządziła dla swojej córki.

Jako że mała Asha przyleciała z mamą do Polski po raz pierwszy, wcześniej nie miała okazji zobaczyć swojego drugiego pokoju. Krupa postanowiła pokazać na swoim koncie na Instagramie, jak wygląda to miejsce. W oczy od razu rzuca się biała tapeta w konie, biała kołyska i biała komoda. Tak jasny kolor, choć wydawać może się niepraktyczny przy małym dziecku, jest bardzo popularny wśród gwiazd.

Na ten szczegół od razu zwróciły uwagę internautki, które uznały, że biała dekoracja pokoju dla dziecka nie jest dobrym pomysłem.

- Przecież małe dziecko to wszystko zaraz wybrudzi - Niby ładnie, ale przy bobasie to chyba średnio praktyczne? - Już widzę te małe, brudne łapki poodbijane wszędzie na białym - czytamy w komentarzach pod postem

Joanna Krupa - życie prywatne

Joanna Krupa dwa lata temu wyszła za mąż za Douglasa Nunesa. Jest to jej drugie małżeństwo. Zakochani po 9 miesiącach randkowania i 4 miesiącach od zaręczyn stanęli na ślubnym kobiercu i od razu przyznali, że chcą postarać się o dziecko.

Ich marzenie dość szybko się spełniło i wkrótce po ślubie 41-letnia modelka ogłosiła swój odmienny stan. Cała ciąża przebiegła pomyślnie, a świeżo upieczona mama przyznała, że czuła się w niej bardzo dobrze.

