Joanna Krupa w rozmowie z Vivą! zdecydowała się zdradzić płeć swojego dziecka. Do tej pory nawet podczas hucznego baby shower nie ujawniła, czy urodzi dziewczynkę czy chłopca. Teraz, gdy już wszystko wiadomo, razem z mężem zastanawiają się nad wyborem imienia. Zdradza, że może ich czekać mała kłótnia na ten temat…

Już za dwa miesiące Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes powitają na świecie małą dziewczynkę. Jak sama przyznaje, kiedyś chciała mieć synka, ale gdy zaszła w ciążę uznała, że wolałaby córkę jako pierwsze dziecko. Jej mąż popłakał się ze wzruszenia – podobno od zawsze marzył o córce.

Joanna Krupa będzie miała córeczkę

Gdy płeć dziecka jest już znana, czas pomyśleć o wyborze imienia. A nawet imion, ponieważ modelce marzy się imię dwuczłonowe. Chociaż sama chciałaby nazwać swoją córeczkę Grace Kelly po słynnej aktorce i księżnej Monako, jej mąż, który z pochodzenia jest Irlandczykiem, wolałby nadać jej imiona pochodzenia polskiego i irlandzkiego.

Modelka chętnie pokazuje ciążowy brzuszek. Obecnie jest już w 30 tygodniu ciąży, ale mimo to niecały miesiąc temu zdecydowała się na nagą sesję zdjęciową. Wyglądała na niej przepięknie!

Nie możemy się też już doczekać, by zobaczyć wyprawkę, którą Joanna Krupa skompletuje dla córeczki. Wiele mam odchodzi już od tradycyjnych kolorów dla maleństw. Różowy i niebieski to nie jedyne kolory, które mogą nosić dzieci!

Stonowane kolory, proste kroje i brak (czasem nieco kiczowatych) napisów to najnowsze trendy w modzie dziecięcej. Wie o tym najlepiej Klara Lewandowska! Marka jej mamy to dowód na to, że można wyglądać dobrze w każdym wieku – nawet mając zaledwie kilka tygodni.

