Córka Barbary Kurdej-Szatan rośnie jak na drożdżach. Aktorka pochwaliła się jej nowym zdjęciem, na którym przytula się do swojego taty. Fani są zachwyceni! Do kogo zaczyna być podobna? My jesteśmy już pewne.

Nie da się ukryć, że Hania jest coraz bardziej podobna do swojej mamy. Barbara Kurdej-Szatan już nie raz pokazywała zdjęcia, na których wyglądają jak dwie krople wody. Na wszystkich od razu widać, że tworzą razem bardzo szczęśliwą rodzinę.

Jak wygląda córka Barbary Kurdej-Szatan?

Na zdjęciu dziewczynka przytula się mocno do taty, wokalisty Rafała Szatana, ale Hania Szatan to cała mama: blond włosy i piękny uśmiech zdecydowanie odziedziczyła po aktorce. Barbara Kurdej-Szatan często dzieli się z fanami tym, jak wspólnie spędzają czas z córką. Nie tak dawno wybrały się wspólnie na spacer po lesie, na którym sprzątały śmieci, co aktorka wykorzystała do zachęcenia fanów do dbania o planetę.

Aktorka należy do niewielu gwiazd, które zdecydowały się publicznie pokazywać twarze swoich dzieci. Celebryci głównie argumentują to tym, że chcą dbać o prywatność swoich dzieci, szczególnie w przyszłości, gdy mogą mieć własne (czasem bardzo silne) zdanie.

Chociaż Barbara Kurdej-Szatan nie chowa twarzy swojej córki, bardzo mocno dawkuje informacje z ich prywatnego życia. Hania Szatan ma obecnie 7 lat. Wiemy, że z wyglądu wdała się w mamę. Czy pójdzie jednak również śladem rodziców, gdy będzie decydować o swojej przyszłej karierze?

