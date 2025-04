Joanna Krupa jest aktywna na swoich stronach w social mediach i udostępnia zdjęcia swoje, swojej córeczki, a teraz także pokazała fotografię, na której widać, że jest w wieku małej Ashy. Fani dostrzegli niesamowite podobieństwo między mamą a córką.

Joanna Krupa jako niemowlę na rękach taty

Celebrytka na Instagramie udostępniła dwa czarno-białe zdjęcia, które liczą sobie prawdopodobnie ok. 40 lat. Na fotografiach widać małą Joannę Krupę, która jest jeszcze krągłym bobasem trzymanym na rękach taty. Te dwa zdjęcia to dedykacja dla ojca modelki, Stevena Krupy z okazji Dnia Ojca, który w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony w niedzielę, 21 czerwca. Tym samym Krupa w niewerbalny sposób chciała uciszyć złośliwców, którzy przy poprzednim zdjęciu, na którym jej córka pozuje w kostiumie kąpielowym, uznali Ashę-Leigh za pulchną. Skąd taki wniosek?

Córka Joanny Krupy to jej kopia

Modelka nie udostępnia treści przypadkowo i konsekwentnie prowadzi swój profil. Pod ostatnim zdjęciem pojawiły się kąśliwe słowa, ale celebrytka nie odniosła się żadnym komentarzem do nich mając na względzie, że haters gonna hate. Niemniej jednak na pewno o ile jest w stanie znieść bezmyślne opinie pod swoim adresem, o tyle nie pod adresem małej Ashy-Leigh.

Joanna Krupa jest wziętą modelką i ma doskonałe ciało - wysportowane, zadbane. Sama celebrytka wielokrotnie pozowała w sesjach i występowała w reklamach i bezsprzecznie jest współczesną ikoną kobiecości. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i urody, a wrzucając do sieci swoje zdjęcie w wieku niemowlęcym pokazała, że jej mała córka ma predyspozycje, aby wyrosnąć na równie atrakcyjną kobietę. Asha-Leigh to cała mama - jest jej kopią, co zauważyły setki osób na Instagramie. Krupa była bobasem o krągłej buzi i pełnych policzkach - jak widać, wyrosła na piękność.

