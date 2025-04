Anna Lewandowska niedawno po raz kolejny została mamą. Mała Laura jest na świecie mniej niż 3 tygodnie, a już zna ją cały świat! Póki co trenerka fitness nie zdecydowała się jeszcze na pokazanie twarzy małej dziewczynki i możemy się spodziewać, że nie zrobi tego, tak samo jak w przypadku swojej starszej córki, Klary.

Na swoim Instagramie pokazała ostatnio zdjęcie z rodzinnego spaceru. Trzeba przyznać, że wygląda kwitnąco, a do formy wróciła wyjątkowo szybko. Nie ma co się dziwić - Anna Lewandowska przez cały czas trwania ciąży bardzo dbała o zdrową dietę i szczupłą, umięśnioną sylwetkę. Naszą uwagę przykuł jednak jeden ważny szczegół - wózek małej Laury Lewandowskiej. Jego cena może zwalać z nóg...

Ile kosztuje wózek Laury Lewandowskiej?

Klara Lewandowska miała kilka wózków - w większości były to modele marki Cybex, bardzo lubianej przez polskie gwiazdy: między innymi Małgosię Sochę, Olgę Kalicką, Marinę Łuczenko-Szczęsną czy Natalię Siwiec. Wózki dziecięce tej marki mają jednak swoją cenę. Za jeden z wózków starszej córki Lewandowscy zapłacili nawet... 8 tysięcy złotych.

Wózek Laury Lewandowskiej jest nieco tańszy i kosztuje „tylko” 5,5 tysiąca złotych. To model Priam 2.0 Lux z kolekcji Platinum. Póki co to pierwszy i jedyny wózek Laury, którym Lewandowscy pochwalili się na Instagramie. Biorąc jednak pod uwagę ilość limuzyn Klary, możemy się spodziewać, że młodsza córka sportowej pary również będzie jeździć wieloma innymi modelami.

Laura Lewandowska przyszła na świat rano 6 maja. To drugie dziecko Ani i Roberta Lewandowskich.

