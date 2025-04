"Drzewo marzeń" zamiast "Ugotowanych" czy przesunięcie "Żon Hollywood" na wiosnę. "Druga szansa" zmieniła kadrę reżyserską, a TVN stawia teraz na "Diagnozę". Co jesienią trafi na ekrany naszych telewizorów?

2 sierpnia w Warszawie odbyła się wyjątkowa jesienna ramówka stacji TVN. Unikalna pod kątem jubileuszu, jaki obchodzi stacja - 20-lecia. Było to wydarzenie, które napawało optymizmem co do nowości, jakie pojawią się na ekranie, i które z impetem wkroczą w nowy sezon i rozgoszczą się w naszych domach. Jednocześnie zachowano nostalgiczną nutkę - wspomniano to, co było i tych, którzy w lepszych bądź gorszych stosunkach rozstali się ze stacją.

Co nowego na jesieni w TVN

Najsilniej promowanym serialem jest teraz medyczny, psychologiczny projekt "Diagnoza", skupiony wokół ludzkich tragedii, dramatów i szpitalnego życia. Pierwszy, pilotażowy odcinek będzie zdominowany przez postać Mai Ostaszewskiej, która do roli konsultowała się z neuropsychologami. Jak mówił szef stacji, Edward Miszczak, to przedsięwzięcie jest potężne - to, co działo się na planie, przechodziło ponoć najśmielsze oczekiwania.

Z kolei nie zabraknie też wzruszeń: o to zadba Mateusz Gessler w programie "Drzewo marzeń". Restaurator ma bowiem niebywałą rękę nie tylko do gotowania, lecz także do dzieci (sam jest ojcem). Ten potencjał wykorzystuje właśnie TVN. Program będzie absolutnie wzruszający - wyciśnie łzy z każdego, kto przypomni sobie, o czym marzył kiedy był dzieckiem, a co teraz jest dla niego ważne. Okazuje się, że dzieci mają czasem więcej empatii, niż dorośli...

Największe brawa otrzymał Robert Makłowicz, podróżnik, który przez lata był związany z konkurencyjną stacją. Będzie prowadził swój format "Makłowicz w drodze", co potwierdziło, że do TVP już nie wróci. My cieszymy się na wieść, że "Kobieta na krańcu świata" będzie miała pełną serię i zaszczytne miejsce w jesiennym rozkładzie jazdy!

Rozstania z TVN?

Z wielkim żalem musimy przekazać informację, że dochodowe "Żony Hollywood" i kultowi "Ugotowani" nie zagoszczą na antenie TVN przez co najmniej kilka miesięcy. Stacja TVN wstrzymała realizację tych programów. W zamian oferuje pełne emocji "Azja Express", serialową codzienność ("Szkoła", "Szpital,"19+") czy "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Fani "Milionerów" czy show "Mam Talent" z pewnością ucieszy informacja, że jesienią również pojawią się na srebrnym ekranie. Zaskoczenie? Cóż, TVN wciąż inwestuje w "Belle Epoque", które nie przyjęło się byt dobrze. Nie wiadomo, kiedy pojawią się nowe odcinki, ale wiadomo, że stacja nie wyrzuci go na razie do kosza.

