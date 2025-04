Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się informacje o ciąży Małgorzaty-Rozenek Majdan, ale wszelkie plotki zduszono w zarodku. Gwiazda potrafi prowokować, ale też nigdy nie dopuściła się manipulacji - zawsze podkreśla, że rodzina jest najważniejsza. Zobacz, co odpowiedziała na pytanie o jej powiększenie!

Małgorzata-Rozenek Majdan o ciąży

Żona Radosława Majdana wyznała, że dzieci są dla niej największym błogosławieństwem. Choć w Polsce to temat tabu, mama Tadzia i Stasia niejednokrotnie podkreślała, że jej dwóch synów powitała na świecie dzięki metodzie in vitro. Teraz, jeśli będzie miała szansę zostać mamą ponownie, powiększą rodzinę? Przecież chcieć, to nie zawsze móc...

Dzieci są największą radością i taką naturalną konsekwencją szczęśliwego związku i miłości. Gdyby tak się wydarzyło...

Rodzina na pierwszym miejscu

Jeśli ktoś mówi, że dla Małgorzaty Rozenek-Majdan najważniejsza jest kariera, to po prostu mija się z prawdą. Wspólnie z chłopcami przygotowuje się do nowego roku szkolnego, dba o organizację i porządek, a na samym końcu myśli o swoich projektach. Nie opuszcza festiwali ani ważnych wydarzeń w życiu synów - nie musi mówić o tym głośno, tak po prostu jest.

Mamy nadzieję, że marzenie pary o powiększeniu rodziny spełni się!

