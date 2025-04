Krzysztof Gojdź zrezygnował z kariery w Polsce i postanowił kontynuować ją za granicą. Poprzeczkę zawiesił sobie naprawdę wysoko, ponieważ swoją nową klinikę otworzył w USA, a dokładniej w Miami. Jak zdradza, centrum radzi sobie doskonale, a z jego usług korzystają nawet hollywoodzkie gwiazdy. Szczegóły zdradził w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria.

Jennifer Lopez będzie klientką kliniki Krzysztofa Gojdzia?

Krzysztof Gojdź stawia sobie wysokie cele i nie potrafi żyć bez nowych wyzwań. Otwarcie kliniki w Stanach Zjednoczonych jest dopiero pierwszym z nich, bo jak lekarz zdradzał w poprzednich wywiadach udzielonych agencji, planuje też szereg kolejnych przedsięwzięć. Wśród nich jest między innymi własny program w amerykańskiej telewizji oraz stworzenie aplikacji urodowej.

Nie znaczy to jednak oczywiście, że lekarz zapomina o swojej klinice - wręcz przeciwnie, stale planuje dalszy jej rozwój. Jego obecnym planem na kilka najbliższych miesięcy jest zdobycie klienteli w grupie największych gwiazd światowego formatu. Wśród nich ma znaleźć się nawet sama Jennifer Lopez!

Jak za sześć miesięcy się nie pojawi, to nie nazywam się Krzysztof Gojdź - deklaruje lekarz.

Już teraz kliniką polskiego chirurga interesują się menadżerowie wielu amerykańskich gwiazd, które próbują do niej dotrzeć. Wszystko przez to, że klinika Krzysztofa Gojdzia, jak sam mówi, jest miejscem wyjątkowym, do którego nie przyjmuje się osób z ulicy. Lekarze pracujący w niej nie wykonują swojego zawodu tylko ze względu na zarobek, ale przede wszystkim - pasję.

Z pewnością więc w takiej klinice gwiazdy mogą liczyć na komfortowe warunki i odrobinę prywatności, z dala od wścibskich oczu fanów i paparazzi.

