Od lat toczy cichą walkę z tabloidami i różnymi zmyślonymi historiami na swój temat, które krążą w mediach i rozprzestrzeniają się z prędkością światła, czy aby być bardziej dosłownym - namnażają jak wirusy. Jennifer Aniston chce położyć temu kres.

Na łamach Huffington Post pojawił się tekst, który zamieściła jako sprzeciw wobec przedmiotowego traktowania jej osoby, a tym samym wszystkich kobiet. Bo Jennifer Aniston wcale nie jest w ciąży. Jej zaokrąglony brzuch to efekt przesytu... wszystkimi wyssanymi z palca newsami, jakie się pojawiły na jej temat.

Rozpoczęła swój wywód od wyjaśnienia:

Każdego dnia mój mąż i ja jesteśmy nękani przez dziesiątki agresywnych fotografów, którzy koczują, by zdobyć jakiejkolwiek zdjęcie, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla przechodniów, którzy są w pobliżu.

Dla ścisłości, nie jestem w ciąży. Mam po prostu dość. Mam dość kontroli sportowej jak i osądzanie wyglądu ciała, które występuje codziennie pod przykrywką dziennikarstwo, pierwsza poprawka i newsy z życia gwiazd. (...) Każdego dnia mój mąż i ja jesteśmy nękani przez dziesiątki agresywnych fotografów, którzy koczują, by zdobyć jakiejkolwiek zdjęcie, nawet jeśli oznacza to zagrożenie dla przechodniów, którzy są w pobliżu.

Aktorka dalej kontynuowała swoją wypowiedź już jako sprzeciw wobec szkodliwych praktyk w świecie mediów oraz bunt wobec obezwładniającego od dekad modelu krytykowania "niedoskonałości" (czyt. przeciętności) i rekomendowania dążenia do ideału, który w zasadzie jest tylko wydumaną ideą i wyświechtanym frazesem.

Jeśli mam jakiś symbol dla niektórych ludzi, to jestem przykładem soczewki, przez które my, jako społeczeństwo, możemy obaczyć nasze matki, córki, siostry, żony, koleżanki i kolegów. Uprzedmiotowienie i kontrola kobiet poprzez to spojrzenie jest absurdalne i niepokojące. Sposób w jaki jestem przedstawiana przez media, jest po prostu odzwierciedleniem tego, jak widzimy i przedstawiania kobiety w ogóle; mierzona według wypaczonych standardów urody.

Cały proces rozpoczyna się już od najmłodszych lat, niemal od początku życia dziewcząt.