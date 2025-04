Justin Theroux i Jennifer Aniston już po ślubie! Para chciała utrzymać to w tajemnicy, ale informacja wyciekła... Dlaczego?

Aniston i Theroux zaręczyli się dokładnie 3 lata temu, a parą byli wówczas ponad rok. Media od jakiegoś czasu śledziły losy tej pary, bowiem aktorka po zaręczynach wspomniała, że wyprawi wesele-niespodziankę. Żartowała, że zaprosi znajomych na imprezę do domu, a oni zastaną ją w ślubnej sukni, a Justina w smokingu. To bardzo w stylu figlarnej aktorki! Jennifer Aniston jest znana ze swojego poczucia humoru w całym Hollywood. Nawet o swoim pierścionku zaręczynowym zwykła żartować, że jest gigantyczny.

Myślę, że jest piękny. Nigdy nie miałam czegoś tak wielkiego na ręce. Ale kocham go, bo Justin go wybrał i mi założył. Nie czuję, żeby był krzykliwy.

Jennifer Aniston jest mężatką

46-letnia Aniston niejednokrotnie zachwalała swojego przyszłego męża mówiąc, że to coś najlepszego co ją spotkało w życiu. Nikogo zatem nie zdziwiło, gdy serialowa Rachel z "Przyjaciół" urządziła imprezę z okazji 44 urodzin Justina. Aniston uprzedziła gości, że Theroux nic nie wie o tej uroczystości. Wszyscy byli więc przekonani, że idą świętować urodziny, tymczasem na miejscu okazało się, że... zakochani biorą ślub. Ceremonia odbyła się w ich posiadłości w Bel-Air w ubiegłą środę. Na tę okazję wybudowano drewnianą scenę i miejsca przewidziane dla 74 osób. Na przyjęciu pojawili się m.in. Howard Stern, Sia, Chelsea Handler i Lisa Kudrow, Ellen DeGeneres czy Emily Blunt. Nic by się nie wydało, gdyby na zdjęciu nie był zauważony przez portal TMZ pewien szczegół: 2 figurki muppetów - kobiety i mężczyzny - znajdujące się na torcie.

