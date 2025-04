Wieść o tym, że Jennifer Aniston i Justin Theroux wzięli ślub obiegła świat w kilka godzin. Zakochani po sekretnej uroczystości wybrali się na Bora Bora. Opalona Aniston pojawiła się sama na premierze filmu "She's Funny That Way" z obrączką na palcu.

5 sierpnia w Sieci pojawiły się w sieci informacje o ślubie Aniston i Theroux, który był zaskoczeniem dla... samych gości! Aniston bardzo zależało na absolutnej dyskrecji, daltego sposób w jaki zorganizowała całą ceremonię i imprezę przeszło najśmielsze oczekiwania.

Aniston przegięła? Miały być urodziny, wyszedł ślub

Jednak skoro chciała zostać panią Theroux musiała się liczyć z tym, że po wspomnianym ślubie będzie znajdować się pod gradobiciem pytań i ostrzałem dziennikarzy. Na premierze filmu "She's Funny That Way" po raz pierwszy pokazała się publicznie jako mężatka z obrączka na palcu! To, jak starała się ją ukryć, jest udokumentowane na zdjęciach, podobnie jak piękny, wysadzany brylantami złoty krążek.

