Wiadomość, że Jamie Dornan rezygnuje z roli Christiana Greya okazała się jedynie plotką. Aktor jest związany kontraktem.

Reklama

Informacja - jak się okazuje błędna - pojawiła się wczoraj w zagranicznych mediach.

Jaki jest powód "rozstania" z filmem?

Okazuje się, że to aktor zdecydował o opuszczeniu ekipy "50 twarzy Greya"zupełnie samodzielnie - wcale nie chciał rezygnować z roli!

ONS.pl

"50 twarzy Greya" bez Jamie'ego Dornana?

Tak jak pisaliśmy wcześniej, żona Jamie'ego Dornana, Amelia Warner, z którą aktor ma roczną córeczkę, niechętnie spogląda w kierunku tej produkcji i odmówiła obejrzenia "50 twarzy Greya", choć pojawiła się na światowej premierze.

To ona zainicjowała pomysł, by Dornan rozstał się z rolą przystojnego Greya, ze względu na to, jak silnie destrukcyjny wpływ na ich małżeństwo ma rozgłos wokół jego osoby.

Główny zainteresowany wypowiedział się niedawno, że jest mu niezręcznie na myśl, że jego córka w przyszłości obejrzy go nago...

Dornan nie może opuścić "50 twarzy Greya"

Jamie Dornan wyznał nieśmiało, że współpraca z Dakotą Johnson nie była nabardziej fortunną, a dyskomfort, który pojawił się między aktorami uniemożliwił im perfekcyjne wczucie się w rolę.

Ale jak ekipa poradzi sobie bez reżyserki, Sam Taylor-Johnson?

Zobacz także:

Reklama

Żona Dornana odmówiła obejrzenia Greya

Konflikt między gwiazdami "50 twarzy Greya"

Dakota Johnson jest córką Melanie Griffith